متسابقة الرقص الفني تتعرض لموقف محرج وتعلن أنه "أسوء كابوس في حياتها"

ولم تمنع الحادثة الثنائي من استكمال الأداء، حيث حصلوا على مركز متقدم، ونتيجة لذلك حصلوا على المركز الثاني، بينما احتل المركز الأول الكنديين تيسا فيرتيا وسكوت مويرا.
وأشارت الرياضية الفرنسية إلى أنها شعرت على الفور بمشكلة في ملابسها، واعترفت أن ما حدث هو "أسوأ كابوس في حياتها"، حيث كانت تصلي لكي لا يسقط اللباس كليا.
🎙 “My worst nightmare happened at the Olympics. I felt it right away and I prayed, that’s all I could do.” @GabriellaPks— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) February 19, 2018
#️⃣ #FigureSkating #PyeongChang2018 pic.twitter.com/PxJm04vl6t
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