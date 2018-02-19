متسابقة الرقص الفني تتعرض لموقف محرج وتعلن أنه "أسوء كابوس في حياتها"

أنهت المتسابقة الفرنسية للرقص الفني على الجليد، غابرييلا باباداكيس، مع المتسابق غيوم سيزيرو، جزءا من أدائها بسب موقف محرج تعرضت له أثناء الرقص، حيث تمزق فستانها وكشف جزءا حساسا من جسدها.

ولم تمنع الحادثة الثنائي من استكمال الأداء، حيث حصلوا على مركز متقدم، ونتيجة لذلك حصلوا على المركز الثاني، بينما احتل المركز الأول الكنديين تيسا فيرتيا وسكوت مويرا.

وأشارت الرياضية الفرنسية إلى أنها شعرت على الفور بمشكلة في ملابسها، واعترفت أن ما حدث هو "أسوأ كابوس في حياتها"، حيث كانت تصلي لكي لا يسقط اللباس كليا.