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00:15 20 فبراير/ شباط 2018
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    جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد يتمنى تجاوز أزماته قبل مباراته الصعبة في دوري الأبطال

    © REUTERS/ ANDREW YATES
    رياضة
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    يتمنى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعافي مجموعة من لاعبيه الأساسيين قبل مباراة بعد غد الأربعاء أمام مضيفه أشبيلية في ذهاب دور الست عشر لدوري أبطال أوروبا.

    مانشستر يونايتد
    © REUTERS/
    بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسيل في الدوري الإنجليزي
    وفاز مانشستر يونايتد على هدرسفيلد تاون السبت الماضي ليتأهل إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي في غياب كل من ماركوس راشفورد وأندير هيريرا وماركوس روخو وفيل جونز وأنطونيو فالنسيا ودالي بليند ومروان فيلايني وزلاتان إبراهيموفيتش للإصابة وبول بوجبا بسبب المرض.

    وقال مورينيو إن حارس المرمى ديفيد دي خيا كان هو اللاعب الوحيد الذي حصل على راحة في مباراة هدرسفيلد بينما اضطر للاستعانة بجهود اللاعبين الشبان ايثان هاميلتون وانخيل جوميز في المباراة التي انتهت بفوز يونايتد 2-صفر على ملعب جون سميث.

    وأضاف المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي: "لم ينل أي لاعب قسطا من الراحة. لعبنا بكل اللاعبين المتاحين. أشركت اثنين من اللاعبين الشبان شاركا في اليوم السابق مباشرة كأساسيين في مباراة تحت 23 عاما لعدم توافر أي لاعبين آخرين".

    وتابع: "أعتقد أن بعض المصابين قد يتعافون من الإصابة قبل مباراة الأربعاء.. وأرجح وجود فرصة لتعافي راشفورد وهيريرا وفالنسيا. لكنني لا أعرف الموقف بالنسبة لبول بوجبا".

    واستبعد مورينيو عودة جونز وروخو لتتقلص خيارات المدرب لشغل مركز قلب الدفاع في كريس سمولينج وفيكتور ليندلوف وايريك بيلي، الذي عاد أمام هدرسفيلد بعد ثلاثة أشهر ونصف من الغياب بسبب مشاكل في الكاحل.

    وأوضح مورينيو "أستبعد وجود أي فرصة لعودة ماركوس روخو أو فيل جونز أو مروان فيلايني أو زلاتان إبراهيموفيتش، ولهذا نواجه مشاكل في هذا التوقيت المهم. أعتقد أن الروح المعنوية مهمة للغاية فلدينا فريق قوي ومتماسك ويتمتع بروح عالية. ندرك تماما صعوبة المباراة لكننا سنخوضها".

    يذكر أنه عقب أربعة أيام فقط من مواجهة أشبيلية في إسبانيا يستضيف مانشستر يونايتد على ملعبه في أولد ترافورد حامل اللقب تشيلسي في الدوري الممتاز.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مورينيو, دوري الأبطال, دوري أبطال أوروبا, مانشستر يونايتد, الدوري الإنجليزي, أخبار الرياضة
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