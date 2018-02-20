بالفيديو... 9 حالات طرد في مبارة بالبرازيل

شهدت مباراة لكرة القدم في البرازيل، إشهار الحكم تسع بطاقات حمراء بعد شجار عنيف نشب بين لاعبي فريقي فيتوريا وباهيا، في الأسبوع السادس من بطولة محلية تدعى البانياو.

© REUTERS/ ATHIT PERAWONGMETHA تدخل الفيفا يهدد مشاركة السعودية في كأس العالم بسبب قطر

وأنهى فيتوريا شوط المباراة الأول متقدما على باهيا بهدف، وفي الشوط الثاني تعادل باهيا من ركلة جزاء، إلا أن منفذ الركلة توجه نحو جمهور الخصم واحتفل بإشارة بذيئة.

وتوجه لاعبو فيتوريا وقاموا بضرب اللاعب ليشتعل شجار عنيف بين لاعبي الفريقين.

وقام الحكم بطرد أربعة لاعبين من باهيا وثلاثة من فيتوريا، ومع حلول الدقيقة 78، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه أحد لاعبي فيتوريا.

وبعد دقيقتين تم طرد لاعب آخر من الفريق ذاته، ليصبح إجمالي اللاعبين المطرودين 5 من فريق فيتوريا، لتنتهي المباراة باعتبار الفريق خاسر بثلاثة أهداف دون رد وفقا للوائح الفيفا.