قرار سعودي جديد بخصوص "التفحيط" في المملكة

قررت الهيئة العامة للرياضة في السعودية برئاسة، تركي آل الشيخ، إنشاء ساحة برياضة السيارات "التفحيط".

ووقع آل الشيخ اتفاقية مع عبد الحكيم بن مساعد، رئيس مجلس إدارة شركة جوهرة الوسطى لإنشاء الساحة بجانب إنشاء صالات للبولينغ والبلياردو في الرياض وجدة والدمام.

معالي رئيس مجلس الإدارة يوقع اتفاقية لإنشاء ثلاث صالات للبولينج والبلياردو في الرياض وجدة والدمام، وساحة خاصة برياضة السيارات "الدرفت" مع الأمير عبدالحكيم بن مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الجوهرة الوسطى المشرفة على المركز العالمي للبولينج pic.twitter.com/u0fnX2OpEB — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) February 20, 2018

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وتعد رياضة "التفحيط" أو "الدرافت"، من أكثر الرياضات شعبية في السعودية، إلا أن ممارستها ممنوعة في الشوارع، حيث تؤدي للعديد من الحوادث.

ووفقا لما جاء في البيان تأتي الاتفاقية ضمن الخطط النوعية التي تسعى المملكة لتنفيذها على أرض الواقع من أجل زيادة انتشار ثقافة الألعاب المتنوعة والهوايات المختلفة بين أفراد المجتمع.