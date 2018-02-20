بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبشكيتاش في دوري الأبطال (5-0)

أحرز أهداف البافاري توماس مولر (هدفين) وكومان وليفاندوفسكي (هدفين) في الدقائق 43 و53 و66 و79 و88.

وشهدت المباراة طرد مدافع الضيوف، دوماجو فيدال، في الدقيقة 16.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في تركيا يوم 14 مارس/آذار المقبل.