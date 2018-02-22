سيرينا ويليامز تحكي لحظات اقترابها من الموت

وتابعت أن ما حدث بعد الولادة كان 6 أيام من المجهول.
وأضافت سيرينا ويليامز أنه بعد عودتها إلى المنزل تعرض جرح ولادتها لفتح بسبب سعالها الشديد/ ما أدى لعودتها إلى المستشفى مرة أخرى والخضوع لجراحة جديدة.
وقالت ويليامز إنها عادت لمنزلها بعد ذلك ومكثت 6 أسابيع في الفراش.
وقدمت ويليامز الشكر لفريق الأطباء الذي أشرف على حالتها:"لولا رعايتهم الفائقة، لم أكن هنا اليوم".
Help save lives by calling on 🌎 leaders to prioritize quality, affordable health care for mothers and newborns. Sign @UNICEF’s petition TODAY! → https://t.co/iP0wJPrj0l #EveryChildALIVE https://t.co/56juwdrb3E— Serena Williams (@serenawilliams) February 20, 2018
وسيرينا ويليامز لاعبة تنس عالمية فازت ببطولة الغراند سلام الكبري 23 مرة، وعادت مؤخرا للعب مرة أخرى بعد فترة من التوقف بسبب الحمل والولادة.
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