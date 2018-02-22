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12:09 12 مارس/ آذار 2018
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    سيرينا ويليامس

    سيرينا ويليامز تحكي لحظات اقترابها من الموت

    © Sputnik. مارتين سيدورياك
    رياضة
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    قالت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز إنها كادت أن تموت، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وإنها خضعت لعملية جراحية سريعة لإنقاذها، وظلت طريحة الفراش لمدة 6 أسابيع بعد الولادة.

    سيرينا ويليامز
    © RIA Novosti. Anton Denisov
    سيرينا ويليامز وابنتها على غلاف مجلة فوج لأول مرة
    وأشارت اللاعبة الأمريكية إلى أنها خضعت لجراحة قيصرية طارئة لولادة ابنتها بعد انخفاض معدل ضربات القلب لديها بشكل كبير، حسب سي إن إن الأمريكية.

    وتابعت أن ما حدث بعد الولادة كان 6 أيام من المجهول.

    وأضافت سيرينا ويليامز أنه بعد عودتها إلى المنزل تعرض جرح ولادتها لفتح بسبب سعالها الشديد/ ما أدى لعودتها إلى المستشفى مرة أخرى والخضوع لجراحة جديدة.

    وقالت ويليامز إنها عادت لمنزلها بعد ذلك ومكثت 6 أسابيع في الفراش.

    وقدمت ويليامز الشكر لفريق الأطباء الذي أشرف على حالتها:"لولا رعايتهم الفائقة، لم أكن هنا اليوم".

    ​وسيرينا ويليامز لاعبة تنس عالمية فازت ببطولة الغراند سلام الكبري 23 مرة، وعادت مؤخرا للعب مرة أخرى بعد فترة من التوقف بسبب الحمل والولادة.

    انظر أيضا:

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    سيرينا ويليامز وابنتها على غلاف مجلة فوج لأول مرة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, أخبار الرياضة, ولادة, بطولة مدريد المفتوحة للتنس, سيرينا ويليامز, لندن, أمريكا
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