نجم ريال مدريد يقترب من ليفربول

بات كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، من ضمن المرشحين للانضمام لصفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

© REUTERS/ JAVIER BARBANCHO الكشف عن توقعات لاعبي برشلونة لمشوار ريال مدريد في دوري الأبطال

ووفقا لما نشرته صحيفة " ميرور " الإنجليزية، يسعى يورغن كلوب المدير الفني للريدز لضم نافاس من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في فريقه.

وحول كلوب أنظاره إلى نافاس في ظل صعوبة التعاقد مع أليسون حارس مرمى روما الإيطالي.

ويستهدف كلوب ضم حارس مرمى لفريقه في ظل عدم إثبات الثنائي سيمون مينيوليه ولوريس كاريوس، جدارته بحراسة عرين الفريق الأحمر.

ولن تكون صفقة ضم نافاس سهلة، في حال فشل النادي الملكي في التعاقد مع حارس مرمى، خاصة وأنه يستهدف ضم ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد أو تيبوا كورتوا من تشيلسي.

يذكر أن نافاس انضم لصفوف ريال مدريد قادما من ليفانتي في عام 2014، عقب تقديمه لمستوى مبهر مع منتخب كوستاريكا في كأس العالم بالبرازيل.