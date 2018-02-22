نجم ريال مدريد يقترب من ليفربول

وحول كلوب أنظاره إلى نافاس في ظل صعوبة التعاقد مع أليسون حارس مرمى روما الإيطالي.
ويستهدف كلوب ضم حارس مرمى لفريقه في ظل عدم إثبات الثنائي سيمون مينيوليه ولوريس كاريوس، جدارته بحراسة عرين الفريق الأحمر.
ولن تكون صفقة ضم نافاس سهلة، في حال فشل النادي الملكي في التعاقد مع حارس مرمى، خاصة وأنه يستهدف ضم ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد أو تيبوا كورتوا من تشيلسي.
يذكر أن نافاس انضم لصفوف ريال مدريد قادما من ليفانتي في عام 2014، عقب تقديمه لمستوى مبهر مع منتخب كوستاريكا في كأس العالم بالبرازيل.
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