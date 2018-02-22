رئيس برشلونة يكشف تفاصيل جديدة حول مستقبل ميسي مع الفريق

وسيبلغ ميسي من العمر وقتها 34 عاما، إلا أن بارتوميو يثق في قدرة لاعبه على إحداث الفارق مع الفريق حتى اليوم الأخير له على الملاعب.
وقال بارتوميو: "نحن في برشلونة نراهن دائما على الكرة الجيدة. لدينا أسلوب لعب فريد من نوعه وميسي أفضل لاعب في العالم ولاعب مهم بالنسبة لنا".
وأضاف: "إنييستا على سبيل المثال لا نريده كلاعب فقط بل كأسطورة للنادي، وهذا ما نرغب في تكراره مع ميسي".
وأتم بارتوميو: "لقد حصل ميسي على عقد مدته أربع سنوات مؤخرا، ولكن لا أعتقد أنه سيكون الأخير".
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