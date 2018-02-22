رئيس برشلونة يكشف تفاصيل جديدة حول مستقبل ميسي مع الفريق

أعرب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن ثقته في بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق حتى اعتزاله.

© REUTERS/ ALBERT GEA لاعب برشلونة السابق يكشف... ليلة بكي فيها ميسي

وأكد بارتوميو أن ميسي سيجدد تعاقده مع برشلونة عقب انتهاء عقده الحالي والذي يمتد حتى صيف 2021.

وسيبلغ ميسي من العمر وقتها 34 عاما، إلا أن بارتوميو يثق في قدرة لاعبه على إحداث الفارق مع الفريق حتى اليوم الأخير له على الملاعب.

وقال بارتوميو: "نحن في برشلونة نراهن دائما على الكرة الجيدة. لدينا أسلوب لعب فريد من نوعه وميسي أفضل لاعب في العالم ولاعب مهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "إنييستا على سبيل المثال لا نريده كلاعب فقط بل كأسطورة للنادي، وهذا ما نرغب في تكراره مع ميسي".

وأتم بارتوميو: "لقد حصل ميسي على عقد مدته أربع سنوات مؤخرا، ولكن لا أعتقد أنه سيكون الأخير".