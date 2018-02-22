نبأ غير سار لريال مدريد... عملاق جديد يزاحمه على ضم محمد صلاح

تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن وجود اهتمام من جانب بايرن ميونيخ بضم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، لتعويض الهولندي أرين روبن.

© REUTERS/ SERGIO PEREZ رئيس برشلونة يكشف تفاصيل جديدة حول مستقبل ميسي مع الفريق

ووفقا لما نشرته صحيفة " داريو جول " الإسبانية، ينتهي عقد روبن مع بايرن نهاية الموسم الجاري، مع احتمالية انتقاله للدوري الصيني أو القطري.

وتسبب انفجار محمد صلاح — على حد وصف الصحيفة — في لفت أنظار مسؤولي النادي البافاري له.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام ريال مدريد بضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ما ينذر بصراع شرس على صاحب الـ25 عاما.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "الصيف قد يشهد صراعا عظيما بين عملاقين في أوروبا".