السعودية تساند قطر ضد أنباء سحب تنظيم مونديال 2022

"قد يستغرب البعض تغريدتي ولكن، قطر جيراننا وأهلنا، المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة أما قطر في قلوبنا دائما وعلى مدى التاريخ".
لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة.. كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية..— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 23, 2018
وأشارت تقارير إلى أن قطر حصلت على حق تنظيم كأس العالم عقب دفع رشاوى لمسؤولين في الفيفا.
ومن المقرر أن يقام كأس العالم 2022 للمرة الأولى في الوطن العربي وللمرة الأولى عبر تاريخه في فصل الشتاء.
يذكر أن العلاقات بين قطر والسعودية تشهد توترا كبيرا منذ إعلان المملكة مقاطعة قطر بداعي دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.
قد يستغرب البعض تغريدتي ولكن،،،— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 23, 2018
قطر جيراننا واهلنا، المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة أما قطر فقطر في قلوبنا دايما وعلى مدى التاريخ
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