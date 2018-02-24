السعودية تساند قطر ضد أنباء سحب تنظيم مونديال 2022

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، أنه لا يتمنى سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر.

© REUTERS/ ATHIT PERAWONGMETHA المباريات الودية التي يخوضها منتخب السعودية استعدادا لكأس العالم

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر"، تغريدتين جاء فيهما: "لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر الشقيقة.. كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية".

"قد يستغرب البعض تغريدتي ولكن، قطر جيراننا وأهلنا، المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة أما قطر في قلوبنا دائما وعلى مدى التاريخ".

لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة.. كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية.. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 23, 2018

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وأشارت تقارير إلى أن قطر حصلت على حق تنظيم كأس العالم عقب دفع رشاوى لمسؤولين في الفيفا.

ومن المقرر أن يقام كأس العالم 2022 للمرة الأولى في الوطن العربي وللمرة الأولى عبر تاريخه في فصل الشتاء.

يذكر أن العلاقات بين قطر والسعودية تشهد توترا كبيرا منذ إعلان المملكة مقاطعة قطر بداعي دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.

قد يستغرب البعض تغريدتي ولكن،،،

قطر جيراننا واهلنا، المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة أما قطر فقطر في قلوبنا دايما وعلى مدى التاريخ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 23, 2018

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