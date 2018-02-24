بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني (4-0)

حقق ريال مدريد الفوز على ضيفه ألافيس في الجولة 25 من الدوري الإسباني برباعية نظيفة.

أحرز أهداف النادي الملكي كريستيانو رونالدو (هدفين) وغاريث بيل وكريم بنزيمة في الدقائق 44 و46 و61 و89.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده لـ51 نقطة في المركز الثالث، بينما يقبع ألافيس في المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.