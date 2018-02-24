هدف مباراة السوبر الإفريقي بين الوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي (فيديو)

نجح فريق الوداد البيضاوي المغربي في حسم أول لقب للسوبر الإفريقي في تاريخه، بعدما أطاح بخصمه مازيمبي الكونغولي، أمام 40 ألفا من مناصريه على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

© REUTERS/ YOUSSEF BOUDLAL الوداد المغربي يفوز بجائزة أفضل ناد أفريقي في 2017

وانتظر الفريق المغربي إلى آخر 10 دقائق ليحرز هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه أمين التغزاوي الذي استطاع أن يحرز هدف الفوز بالدقيقة 83 من عمر المباراة، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وكان حكم المباراة الزامبي قد منح الوداد ضربة جزاء ثانية بعد الأولى التي ضيعها وليد الكرتي، غير أنه بعد مراجعة قراره عبر تقنية الفيديو، تبين له أن قراره لم يكن صائبا، وطلب مواصلة اللعب.

واهتزت جنبات الملعب بعد إطلاق الحكم لصفارة النهاية عقب تتويج الوداد بطل المغرب بلقب السوبر لأول مرة في مسيرته بعد محاولتين سابقتين فاشلتين، إذ كان قد انهزم سنة 2003 أمام الزمالك المصري، وسنة 1993 أمام أفريكا سبورت الإيفواري.