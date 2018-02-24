بالفيديو... أهداف الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري (2-1)

حقق النادي الأهلى الفوز على فريق الإنتاج الحربي ضمن الجولة 26 من الدوري المصري، وذلك بهدفين مقابل هدف واحد للإنتاج.

وأحرز أهداف الأهلي أحمد حمودي في الشوط الأول، وجونيور أجاي في الشوط الثاني.

وسجل للإنتاج الحربي اللاعب خالد قمر في الشوط الأول، من ضربة جزاء.