بالفيديو... أهداف مباراة سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي (3-0)

واصل باريس سان جيرمان عروضه المبهرة في الدوري الفرنسي وحقق الفوز على ضيفه مارسيليا بثلاثية نظيفة في الجولة 27.

أحرز ثلاثية قريق العاصمة كيليان مبابي ورولاندو مدافع الضيوف بالخطأ في مرماه وكافاني في الدقائق العاشرة و27 و55.

بهذه النتيجة وصل سان جيرمان للنقطة 71 محتلا صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما يقبع مارسيليا في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.