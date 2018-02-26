بقدمه اليسرى... محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

ووفقا لما نشره موقع "ليفربول" الرسمي، يعد الهدف الذي أحرزه صلاح رقم 20 الذي يسجله اللاعب المصري بقدمه اليسرى خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.
وسجل صلاح 31 هدفا مع فريقه إلى الآن في جميع البطولات، من بينهم 23 في الدوري.
وبات صلاح أكثر اللاعبين عبر تاريخ الدوري الإنجليزي إحرازا للأهداف بالقدم اليسرى في موسم، كما أنه يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول بالقدم اليسرى عبر تاريخ المسابقة.
محمد صلاح بات أكثر لاعب إحرازا للأهداف بالقدم اليسرى خلال موسم واحد، بينما يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي القدم اليسرى في الدوري عبر تاريخ ليفربول، مع مومو "خش برجلك الشمال مش باليمين" @22mosalah pic.twitter.com/Ho46QgHif0— ضياء الدين (@Diaa_Soliman) February 26, 2018
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