بقدمه اليسرى... محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية، عقب الهدف الذي سجله في مرمى "وست هام" خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم السبت الماضي.

ووفقا لما نشره موقع "ليفربول" الرسمي، يعد الهدف الذي أحرزه صلاح رقم 20 الذي يسجله اللاعب المصري بقدمه اليسرى خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

© REUTERS/ PHIL NOBLE نبأ غير سار لريال مدريد... عملاق جديد يزاحمه على ضم محمد صلاح

وحطم صلاح بهذا الهدف، الرقم القياسي المسجل باسم روبي فاولر الذي سجل 19 هدفا بقدمه اليسرى خلال موسم واحد، والذي كان موسم 1994/95.

وسجل صلاح 31 هدفا مع فريقه إلى الآن في جميع البطولات، من بينهم 23 في الدوري.

وبات صلاح أكثر اللاعبين عبر تاريخ الدوري الإنجليزي إحرازا للأهداف بالقدم اليسرى في موسم، كما أنه يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول بالقدم اليسرى عبر تاريخ المسابقة.