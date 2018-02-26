بالفيديو... بولت الأسرع في العالم يحترف كرة القدم وينضم إلى أحد الأندية

أعلن أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل، أوساين بولت، أنه وقّع مع أحد أندية كرة القدم عقدا، مشيرا إلى أنه سيكشف عن هوية النادي الثلاثاء المقبل.

وقال بولت في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد وقعت مع فريق لكرة القدم"، موضحا أنه سيكشف هوية النادي يوم الثلاثاء.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، أن النادي الذي يقصده بولت هو "بوروسيا دورتموند" الألماني والذي من المقرر أن يخوض البطل الأولمبي فترة معايشة بين جدرانه.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018

ويعرف عن صاحب الـ31 عاما والثماني ميداليات ذهبية أولمبية، عشقه لكرة القدم وتشجيعه لنادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.

وكان بولت قد أعلن في كانون الثاني/ يناير أنه سيقوم بتجربة معايشة في آذار/ مارس مع نادي "بوروسيا دورتموند" الألماني، كاشفا عن حلمه في اللعب لصالح "مانشستر يونايتد".