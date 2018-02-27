باريس سان جيرمان يصدر بيانا رسميا حول إصابة نيمار

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن حجم إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، التي تعرض لها خلال لقاء مارسيليا في لقاء كلاسيكو الدوري الفرنسي، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة.

وقال النادي الباريسي، في بيان رسمي: "إن الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها نيمار أثبتت تعرض النجم البرازيلي لالتواء في الجانب الخارجي من الكاحل الأيمن بجانب شرخ في أحد أصابع القدم".

وأضاف بيان النادى الفرنسي أن المدافع البرازيلي ماركينيوس تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

ولم يذكر البيان ما إذا كان نيمار سيلحق بالمواجهة المرتقبة أمام فريق ريال مدريد الإسبانى، والمقرر لها يوم 6 مارس/آذار المقبل، في لقاء العودة لثمن نهائي دورى أبطال أوروبا لكرة القدم.

— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

In addition, @marquinhos_m5 suffered a grade 1 quadriceps tear pic.twitter.com/gujXXznliC — PSG English (@PSG_English) February 27, 2018

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