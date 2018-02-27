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10:31 12 مارس/ آذار 2018
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    دوري الأبطال

    تعرف على التعديلات الجديدة في نظام بطولة دوري أبطال أوروبا

    © AFP 2018/ VALERY HACHE
    رياضة
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    أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن العديد من التعديلات على نسخة موسم 2019/2018 من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

    ووفقا لما نشره موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي، سيتأهل 26 فريقا مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، إذ سيعبر أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوريات الأربعة الكبرى، إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا،.

    ريال مدريد
    © REUTERS/ JAVIER BARBANCHO
    الكشف عن توقعات لاعبي برشلونة لمشوار ريال مدريد في دوري الأبطال
    سينضم بطلا النسخة الأخيرة من دوري الأبطال والدوري الأوروبي إلى قائمة المتأهلين الـ16، وسيتأهل أيضا أصحاب المركزين الأول والثاني في الدوريات المصنفة خامسا وسادسا، وهما فرنسا وروسيا، إلى دور المجموعات بجانب أبطال الدوريات المصنفة سابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا، وهم البرتغال وأوكرانيا وبلجيكا وتركيا.

    وسيحصل كل فريق سيتم إقصاؤه من الجولة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا على فرصة أخرى في الدوري الأوروبي.

    وأشارالاتحاد الأوروبي إلى وجود جولة تمهيدية بالتصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، ستقام كبطولة مصغرة بنظام خروج المغلوب، أما في الدوري الأوروبي ستلعب بنظام مباراتي الذهاب والإياب.

    وفيما يخص مرحلة المجموعات وما بعدها، لن يكون هناك أي تغيير سوى في مواعيد إقامة المباريات، حيث سيتم تقسيم مواعيد انطلاق المباريات، لتقام الساعة 8.55 و11 مساءً بتوقيت مكة.

    سيضمن بطل الدوري المصنف 11 عالميا، الدوري التشيكي، مقعدا مباشرا في دوري الأبطال في حال احتلال الفائز بالنسخة السابقة، مركزا مؤهلا للبطولة بصورة مباشرة.

    وفي حال احتلال الفائز بلقب الدوري الأوروبي مركزا مؤهلا مباشرة لدوري الأبطال، سيحصل صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي على مقعده.

    وعلى صعيد الدوري الأوروبي، سيتأهل 17 فريقا مباشرة إلى بطولة الدوري الأوروبي ينضم لهم العشر فرق التي أقصيت من التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، قبل أن يزيد عليهم 21 فريقا عبر التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي ذاته.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الدوري الأوروبي, نهائي دوري الأبطال, دوري الأبطال, دوري أبطال أوروبا, تعديلات, الاتحاد الأوروبي, أخبار الرياضة, كرة القدم
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