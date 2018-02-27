بالفيديو... أهداف الزمالك والجيش في الدوري المصري (3-0)

حقق الزمالك فوزا كبيرا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة 27 من الدوري المصري.

أحرز ثلاثية الفارس الأبيض محمود عبد العزيز ومحمود علاء وكابونجو كاسونجو في الدقائق الثالثة و41 و45.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة محتلا المركز الثاني، بينما يقبع طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.