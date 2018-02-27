في إنجلترا... هدف محمد صلاح يساوي "ساندوتش" مجاني

قرر مطعم يقع في مدينة ليفربول يديره شاب مصري، تقديم "ساندوتش" من فلافل الحمص مجانا لجميع الزبائن في كل مرة يحرز فيها محمد صلاح هدفا.

© REUTERS/ PETER POWELL بقدمه اليسرى... محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

ووفقا لما نشرته صحيفة " ليفربول إيكو "، يتردد صلاح على المطعم بشكل دائم كونه يقدم الوجبات الشرقية التي يفضلها اللاعب.

وقال مالك المطعم للصحيفة: "طعام محمد صلاح المفضل هو ساندوتش فلافل الحمص، وهي أكلة مصرية صحية. من الآن وحتى نهاية الموسم الحالي سوف نقدم ساندوتشات طعمية الحمص مجانا لزبائن المطعم في كل مرة يهز فيها مومو الشباك".

وكشف مالك المطعم طريقة صناعة فلافل الحمص، حيث وضع خليط الحمص مع الثوم والفلفل الحار في الزيت ويقدم في شطيرة مع الطحينة.

وأتم مالك المطعم "هي وجبة مثالية وغذاء رائع لسوبر محمد صلاح".

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة مع ليفربول هذا الموسم، حيث أحرز 32 هدفاً إلى الآن في جميع البطولات مع الفريق الأحمر، ويحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا وبفارق هدف عن المتصدر هاري كين.