بالفيديو... أهداف ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني (0-1)

تعرض ريال مدريد لخسارة قاتلة في الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة الجولة 26 من الدوري الإسباني ضد إسبانيول، بهدف دون رد.

أحرز هدف أصحاب الأرض اللاعب جيرارد مورينو في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، الذي شهد تألق غير عادي من حارسي مرمى الفريقين.

بهذه النتيجة توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 51 محتلا المركز الثالث، بينما قفز إسبانيول للمركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.