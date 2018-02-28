روسيا تستعيد عضويتها في اللجنة الأولمبية الدولية

أعادت اللجنة الأولمبية الدولية عضوية اللجنة الأوليمبية الروسية، في المنظمة التي علقت في 5 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، قبل شهرين من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، وذلك وفقا لمصادر عدة غير مرتبطة ببعضها البعض.

© Sputnik. Alexander Vilf ألكسندر جوكوف: قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن روسيا له إيجابياته موسكو — سبوتنيك . قد اتخذ القرار بناء على عمل اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية تحت إشراف دينيس أوزوالد وصموئيل شميد، الذين عملا على إعادة اختبار عينات المنشطات للرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2014 في سوتشي، وتحليل المعلومات بشأن "تدخل الدولة" في النظام الروسي لمكافحة المنشطات.

وأشار تقرير لجنة شميد، إلى أنه لا يوجد دليل على دعم "لنظام تعاطي المنشطات" من جانب السلطات العليا الروسية. وقد رفضت السلطات الروسية مرارا هذه الاتهامات.

هذا وكان المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، قد قرر يوم 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، سحب الأهلية من اللجنة الأولمبية الروسية.

وقررت اللجنة الدولية الأولمبية السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في ألعاب 2018 ، تحت علم الأولمبياد فقط. ويشارك في الألعاب الرياضيون الروس "النظيفون" كما قررت اللجنة الدولية الأولمبية استبعاد نائب رئيس الوزراء الروسي، فيتالي موتكو لمدى الحياة من المشاركة في الألعاب الأولمبية.