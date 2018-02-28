فينغر: هذا ما يحتاجه أرسنال للفوز على سيتي

يستضيف أرسنال فريق مانشستر سيتي، للمرة الثانية في أقل من أسبوع واحد، لكن هذه المرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غدا الخميس.

© REUTERS/ EDDIE KEOGH بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال وأوسترسوند في الدوري الأوروبي

قال أرسين فينغر، مدرب أرسنال، في مؤتمر صحفي ، إنه ينبغي على فريقه أن يستغل الفرص عندما يستضيف مانشستر، بحسب ما نشرته صحيفة " توك سبورت ".

وعلق فينغر على المباراة التي خسرها أرسنال في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة 3-صفر أمام سيتي، قائلا "نحن محبطون جدا لأننا خسرنا مباراة مهمة. نحتاج أولا إلى التعافي ثم الاستعداد للتحدي المقبل".

وتابع "عند النظر في النهاية إلى اللقاء سنجد أن مانشستر سيتي سدد ثلاث مرات مقابل مرتين لنا. نحتاج إلى استغلال اللحظات الحاسمة في مصلحتنا واللعب بحرية أكبر مما لعبنا".

وأوضح فينغر "منصبي يبقى منصبي. هذه آخر مشكلة بالنسبة لي. نحن في موقف حيث نحتاج إلى التركيز على المباراة المقبلة. وظيفتي تتعلق بالتركيز على الأداء".

وطالب مشجعون ونقاد بوضع حد لمسيرة فينغر مع أرسنال بعد 22 عاما في هذا المنصب، خاصة بعد الخسارة الأخيرة، وفي ظل أيضا اهتزاز أداء أرسنال على مدار الموسم، بحسب "رويترز".

ويتصدر سيتي البطولة، وسيكون بوسعه استعادة فارق 16 نقطة مع أقرب منافسيه، إذا فاز على منافسه سادس الترتيب في استاد الإمارات. ويتأخر فريق فينغر بفارق 27 نقطة عن القمة.