وفاة عامل بريطاني تفتح "النار" على قطر

فتحت طبيبة جنائية بريطانية "النار" على المسؤولين القطريين، عقب أن لقي عامل بريطاني مصرعه خلال عمله في موقع بناء ملعب خليفة الدولي، استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، قالت الطبيبة فيرونيكا هاميلتون ديلي في محكمة مدينة برايتون البريطانية، إن ظروف العمل في موقع البناء "غير آمنة بالفعل ويتم استخدام معدات قاتلة".

وسقط العامل زكاري كوكس، صاحب الـ40 عاما، من ارتفاع 40 مترا في موقع بناء الاستاد يوم 19 يناير/ كانون الثاني العام الماضي، لتدعوا أسرة العامل المتوفي إلى إجراء تحقيق مستقل في أسباب الوفاة.

وأوضحت التحقيقات أن حدوث خلل في رافعة كان يقف عليها كوكس، وانقطاع حبل الأمان المربوط به، أدى لسقوطه على رأسه من ارتفاع شاهق.

وتابعت هاميلتون: "كان على مسؤولي العمل في موقع بناء الاستاد أن يعلموا أنهم يطلبون من مجموعة من العاملين الاعتماد على معدات يمكن أن تفضي إلى الموت. أسلوب تنظيم العمل في الموقع فوضوي وغير مهني، ولم يخضع للدراسة ويشكل خطرا فعليا".

وتتعرض قطر لانتقادات بسبب ظروف العاملين الأجانب في المشاريع الإنشائية المتعلقة باستضافة كأس العالم، في ظل حدوث العديد من الوفيات.

وتستعين قطر بمئات الآلاف من عمال البناء الأجانب لتشييد المرافق اللازمة لنهائيات كأس العالم 2022.