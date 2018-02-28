بالفيديو... أهداف الأهلي والداخلية في الدوري المصري (3-0)

حقق الأهلي فوزا كبيرا على الداخلية في الجولة 27 من الدوري المصري بثلاثية نظيفة.

سجل أهداف المارد الأحمر مروان محسن ووليد سليمان ووليد أزارو في الدقائق 65 و76 و86.

وشهدت المباراة عودة مروان محسن للتسجيل عقب غياب 437 يوما عن التسجيل، منذ غيابه عن المشاركة لأكثر من عام لإصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2017.

وعلى صعيد آخر، عادل أزارو بهدفه رقم فلافيو بـ17 هدفا، كأكثر لاعب أجنبي يحرز أهدافا في الدوري المصري خلال موسم.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده لـ72 نقطة مهيمنا على صدارة جدول الترتيب، بينما يقبع الداخلية في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.