بالفيديو... أهداف مباراة سان جيرمان ومارسيليا في كأس فرنسا (3-0)

تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي كأس فرنسا بالفوز على مارسيليا في ربع النهائي بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية فريق العاصمة الفرنسية دي ماريا (هدفين) وكافاني في الدقائق 45 و47 و81.

وشهدت المباراة غياب البرازيلي نيمار الذي تعرض لإصابة في الكاحل ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر على أقل تقدير.