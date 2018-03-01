ألمانيا تحقق في هجوم إلكتروني استهدف بيانات حساسية

أعلن عضو بارز في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن هجوم إلكتروني تعرضت له شبكات الحكومة الألمانية استخدم برنامجا خبيثا واستهدف بيانات أشد حساسية من هجوم عام 2015 على البرلمان الألماني.

© Sputnik. Ruslan Krivobok ألمانيا قد تفرض حظرا محدودا على سيارات تعمل بالديزل

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، إن مسؤولين أمنيين يحققون في هجوم على شبكات كمبيوتر خاصة بالحكومة تمت السيطرة عليه، ولم تؤكد تضرر وزارتي الخارجية والدفاع من جرائه.

وقال باتريك زينسبورج عضو اللجنة البرلمانية التي تشرف على أجهزة المخابرات الألمانية، إنه من السابق لأوانه ربط الهجوم بأي مجموعة.

وأضاف: "يتعين علينا فحص برامج الكمبيوتر كهذه بعناية شديدة، لأنها بالغة التعقيد".

وتابع أن هناك شائعات ترددت عن اختراق شبكات حكومية، ولكن لم يبلغ أي مسؤول حكومي لجنته بشيء من هذا القبيل.

وستتلقى اللجنة إفادة مغلقة من الحكومة، كما دعت لجنة أخرى متعلقة بالقضايا الرقمية لاجتماع طارئ لبحث التسلل.