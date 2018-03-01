طبيب منتخب البرازيل يكشف مدة غياب نيمار عن الملاعب

كشف طبيب منتخب البرازيل عن الفترة التي سيغيبها المهاجم الدولي، لاعب "باريس سان جيرمان"، نيمار دا سيلفا.

سيحتاج نيمار لثلاثة أشهر للتعافي بعد العملية الجراحية التي سيخضع لها في البرازيل لعلاج كسر في القدم والتواء في الكاحل، وفقا لما أكده طبيب البرازيل للصحفيين.

وسيدخل نيمار في سباق مع الوقت من أجل الانضمام لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا ، التي تنطلق في 14 يونيو/ حزيران.

وتعرض نيمار لهاتين الإصابتين يوم الأحد الماضي خلال مواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي، حتى أنه خرج من الملعب محمولا وهو يبكي.

ومن المقرر أن يفتتح منتخب السامبا مشواره في المونديال بمواجهة سويسرا يوم 17 يونيو، والتي تتواجد في نفس المجموعة إلى جانب كوستاريكا وصربيا.