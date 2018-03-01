إيران تبلغ "الفيفا" عن إمكانية حضور النساء إلى ملاعب كرة القدم

أفاد مصدر في وزارة الرياضة والشباب الإيرانية أن وزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني فر، أبلغ رئيس الفيفا جياني انفانتينو أن بلاده تدرس إمكانية حضور النساء إلى الملاعب لمشاهدة مباريات كرة القدم.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ "سبوتنيك" إن "وزير الرياضة والشباب الإيراني ابلغ رئيس الفيفا أن إيران تدرس وبشكل جدي السماح للنساء الإيرانيات بحضور مباريات كرة القدم"، وتابع أنّ "الأمر يناقش مع الجهات المعنية في البلاد لتهيئة الظروف المناسبة لحضور النساء مباريات كرة القدم بما يتناسب مع ثقافة الشعب الإيراني".

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إلى ذلك استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في طهران انفانتينو ونقل موقع الرئاسة عن روحاني قوله خلال اللقاء "الأمور غير الرياضية لا يجب أن تؤثر على الرياضة"، وطلب روحاني من انفانتينو أنه "على الفيفا أنّ تمنع من دخول الأمور السياسية على عالم الرياضة وأن لا تسمح بحرمان الشعوب من متابعة المباريات التي يحبونها على ملاعب بلادهم".

معربا عن استعداد إيران" لاستضافة المسابقات والدوريات والألعاب في المنطقة والعالم".

وحول واقع مشاركة النساء في هذا النوع من الرياضة ضمن إيران قال الرئيس الإيراني "هناك 23 ألف فتاة يمارسن رياضة كرة القدم في إيران وهذا دليل على توجه نساء إيران لهذه اللعبة".

وكانت قوات الأمن الإيرانية قد ألقت القبض على مجموعة نساء أردن حضور مباراة كرة قدم بين أكبر فريقين في البلاد "استقلال وبرسبوليس" التي أقيمت في ملعب "ازادي" في طهران اليوم الخميس.