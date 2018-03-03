نيمار يصل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في قدمه

وصل النجم البرازيلي نيمار، مساء الجمعة، إلى أحد مستشفيات مدينة بيلو هوريزونتي، حيث سيجري السبت عملية جراحية لمعالجة كسر في قدمه اليمنى.

ووفقا لـ"فرانس برس"، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، وصل إلى مطار المدينة الواقعة في جنوب شرق البرازيل على متن طائرة خاصة، وخرج من المطار في موكب من 3 سيارات.

ولدى وصوله إلى مستشفى "ماتر داي" حيث ستجرى العملية، لم تتوقف سيارته أمام العديد من الصحفيين والمصورين الذين كانوا ينتظرونه في المكان.

وكان نيمار قد تعرض إلى إصابة في قدمه اليمنى، يوم الأحد الماضي، خلال مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم ضد مرسيليا، ووصل الخميس إلى البرازيل غداة إعلان ناديه أنه سيجري عملية جراحية في بلاده.

ويرافق نيمار طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر الذي وصل في وقت سابق هذا الأسبوع إلى باريس للاطلاع على الحالة الصحية للنجم الدولي.

وأكد الطبيب، أن إصابة نيمار كانت أسوأ مما كان معتقدا في البداية. فبعدما أعلن ناديه عن الإصابة هي عبارة عن التواء في الكاحل الأيمن وشق في مشط القدم، أكد لاسمر أن أغلى لاعب في العالم تعرض لكسر في مشط القدم، وسيخضع السبت لعملية، يتوقع أن تستمر مدة التعافي منها لفترة تمتد بين شهرين ونصف شهر، وثلاثة أشهر.