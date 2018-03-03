4 حالات سيتم خلالها اللجوء لحكم الفيديو في كأس العالم

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، يأتي هذا القرار عقب تجربة التقنية في بعض المباريات بإنجلترا وألمانيا وإيطاليا.
وحدد المجلس الأحداث التي سيتدخل بها حكم الفيديو أثناء المباراة، وهي التي قد تؤثر على نتيجة المباراة مثل، تحديد هل الهدف صحيح أم لا، تحديد صحة ركلة الجزاء من عدمها، تحديد صحة إشهار الحكم للبطاقة الحمراء، الخطأ في تحديد اللاعب الذي يستحق العقاب.
ويتعين على القائمين على جميع المنافسات الكروية التقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للبدء في استخدام هذه التقنية.
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