4 حالات سيتم خلالها اللجوء لحكم الفيديو في كأس العالم

وافق المشرعون في الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الاستعانة بحكم الفيديو المساعد في مباريات كأس العالم المقبلة في روسيا.

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، يأتي هذا القرار عقب تجربة التقنية في بعض المباريات بإنجلترا وألمانيا وإيطاليا.

© REUTERS/ Max Rossi بالفيديو... حكم إنجليزي يوقف مباراة كرة قدم بسبب الأذان

وقال المجلس إن استخدام تقنية الفيديو يهدف لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة مع الحد الأدنى من التدخل في سير المباراة، من أجل تحقيق العدالة وتقليل الظلم الذي يقع على الفرق بسبب الأخطاء.

وحدد المجلس الأحداث التي سيتدخل بها حكم الفيديو أثناء المباراة، وهي التي قد تؤثر على نتيجة المباراة مثل، تحديد هل الهدف صحيح أم لا، تحديد صحة ركلة الجزاء من عدمها، تحديد صحة إشهار الحكم للبطاقة الحمراء، الخطأ في تحديد اللاعب الذي يستحق العقاب.

ويتعين على القائمين على جميع المنافسات الكروية التقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للبدء في استخدام هذه التقنية.