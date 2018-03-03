بالفيديو... هدف رياض محرز "الاستثنائي" ينقذ ليستر سيتي من الخسارة

أحرز نجم الجزائر رياض محرز أول هدف له بالدوري الإنجليزي من ركلة حرة، أمام بورنموث لينقذ ليستر سيتي من الخسارة في الجولة 29 من المسابقة.

تقدم بورنموث في الدقيقة 35 عن طريق جوشوا كينج في الدقيقة 35، قبل أن يدرك محرز التعادل في الدقيقة 97.

بهذه النتيجة رفع ليستر سيتي رصيده للقطة 37 محتلا المركز الثامن، بينما يقبع بورنموث في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.