البرازيل تكشف تفاصيل جراحة نيمار الناجحة

وخضع صاحب أغلى صفقة انتقال في التاريخ للجراحة في بيلو هوريزونتي بواسطة طبيب المنتخب البرازيلي لعلاج كسر في مشط القدم والتواء في الكاحل تعرض له في الفوز على أولمبيك مرسيليا في الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي.
وأضاف الاتحاد البرازيلي "عملية التعافي بعد الجراحة ستبدأ على الفور بوجود أحد المتخصصين في العلاج الطبيعي من باريس سان جيرمان. سيتم تقييم حالته بعد ستة أسابيع لتحديد موعد عودته للتدريبات".
وانتظرت الجماهير خارج مستشفى ماتر دي لتهتف باسم نيمار وتدعم المهاجم البرازيلي البالغ عمره 26 عاما.
ورغم أن الإصابة ربما تبعد نيمار لثلاثة أشهر قال الأطباء إنه سيكون جاهزا مع انطلاق كأس العالم في روسيا في يونيو/حزيران المقبل.
وتستهل البرازيل مشوارها بمواجهة سويسرا يوم 17 يونيو، قبل أن تواجه كوستاريكا ثم صربيا.
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