بالفيديو... أهداف مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما فوزاً على حساب فريق نابولي بنتيجة (4-2)، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو في إطار مباريات الجولة (27) من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وسجل لورنزو إنيستي الهدف الأول لنابولي في الدقيقة الـ (6)، وتعادل لروما سينغز أوندير في بعدها بدقيقة واحدة، ثم أحرز الهدف الثاني لروما إدين دجيكو في الدقيقة (26).

ثم سجل فريق روما الهدف الثالث في الدقيقة (73) عن طريق إدين دجيكو أيضا، والهدف الرابع في الدقيقة (75) عن طريق دييغو بيروتي.

وفي الدقيقة (92) أحرز فريق نابولي هدفه الثاني لحفظ ماء الوجه عن طريق درايز ميرتينز.

وبتلك النتيجة رفع روما رصيده إلى النقطة (53) ليحتل المركز (1) في ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة (69) في المركز (1) وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز نابولي على روما بنتيجة (1-0).