بالفيديو... أهداف مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي

وسجل لورنزو إنيستي الهدف الأول لنابولي في الدقيقة الـ (6)، وتعادل لروما سينغز أوندير في بعدها بدقيقة واحدة، ثم أحرز الهدف الثاني لروما إدين دجيكو في الدقيقة (26).
وفي الدقيقة (92) أحرز فريق نابولي هدفه الثاني لحفظ ماء الوجه عن طريق درايز ميرتينز.
وبتلك النتيجة رفع روما رصيده إلى النقطة (53) ليحتل المركز (1) في ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة (69) في المركز (1) وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.
وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز نابولي على روما بنتيجة (1-0).
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