فيورنتينا الإيطالي يعلن وفاة قائده دافيدي أستوري

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأحد، 4 مارس/آذار، وفاة قائد الفريق دافيدي أستوري في غرفته بالفندق، الذي كان مع فريقه في مدينة أوديني، قبل مواجهة أودينيزي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ولم يكشف حتى الآن عن أسباب وفاة اللاعب الدولي الإيطالي، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، وجاء في بيان موقع النادي الرسمي: "نحن نشعر بصدمة عميقة، وعلينا أن نعلن بأن قائد الفريق دافيدي أستوري توفي بعد تعرضه لمرضٍ مفاجئ"، وذلك وفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية

بدوره، أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه تم تأجيل مباراة فيورنتينا وأودينيزي، والتي كان من المفترض أن تلعب اليوم على ملعب الفريولي الجديد. وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن تأجيل جميع مباريات اليوم الأحد، في الجولة 27، وعلى رأسها لقاء ديربي ميلانو بين ميلان وإنترميلان.

وسبق لدافيدي أستوري أن خاض عدة تجارب في مسيرته رفقة كلا من روما وكالياري، وبدأ الدولي الإيطالي مسيرته رفقة ميلان في فريق الشباب.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 4, 2018

​ووجه كل من يوفنتوس، وروما ونابولي، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعزية لجماهير وأسرة اللاعب الإيطالي.

— AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2018

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 4, 2018