فيورنتينا الإيطالي يعلن وفاة قائده دافيدي أستوري

بدوره، أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه تم تأجيل مباراة فيورنتينا وأودينيزي، والتي كان من المفترض أن تلعب اليوم على ملعب الفريولي الجديد. وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن تأجيل جميع مباريات اليوم الأحد، في الجولة 27، وعلى رأسها لقاء ديربي ميلانو بين ميلان وإنترميلان.
وسبق لدافيدي أستوري أن خاض عدة تجارب في مسيرته رفقة كلا من روما وكالياري، وبدأ الدولي الإيطالي مسيرته رفقة ميلان في فريق الشباب.
La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 4, 2018
Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC
ووجه كل من يوفنتوس، وروما ونابولي، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعزية لجماهير وأسرة اللاعب الإيطالي.
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2018
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 4, 2018
— Rita Guarino (@ritaguari) March 4, 2018
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