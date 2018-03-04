هازارد: لهذا السبب دي بروين أفضل من محمد صلاح

صرح إيدن هازارد، صانع ألعاب تشيلسي، أن مواطنه البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي متصدر الدولي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أحد أفضل لاعبي العالم.

© REUTERS/ PETER POWELL بقدمه اليسرى... محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

وأضاف هازارد أن دي بروين بوسعه أن يصنع "سحرا" عندما تكون الكرة بين قدميه، "إنه رائع، هو ماهر داخل وخارج الملعب، يثق في نفسه بشدة ويلعب في أفضل فريق بالدوري الممتاز هذا العام"، بحسب مجلة " إسبن ".

وتابع: "عندما يكون في الملعب بجوار لاعبين جيدين فهو أحد أفضل لاعبي العالم، في كل كرة مرة تكون الكرة بين قدميه تتوقع منه أن يفعل شيئا ما أشبه بالسحر".

وأشار إلى دي بروين لم يسجل الكثير من الأهداف "لكنه يمكن أن يصنع شيئا ما بحركة واحدة أو بتمريرة، ببساطة هو لاعب استثنائي".

وأوضح قائلا "منحت صوتي لكيفن دي بروين، هو الأفضل، كان بإمكاني التصويت أيضا لصلاح لأني لعبت معه وهو صديقي لكنه مهاجم أكثر منه لاعب متكامل".

وقال "أعتقد أن هناك ثلاثة لاعبين (أفضل لاعبين في الدوري هذا الموسم) كيفن دي بروين ومحمد صلاح وهاري كين"

وأكد أن قدرة مواطنه الكبيرة دفعته للتصويت له للفوز بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم "متفوقا على محمد صلاح مهاجم ليفربول وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير".

يشار إلى دي بروين، 26 عاما، أصبح عنصرا حيويا في مسيرة مانشستر سيتي متصدر المسابقة بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، حيث سجل لاعب الوسط المهاجم سبعة أهداف وصنع 14 في 28 مباراة بالدوري مع فريق المدرب بيب جوارديولا.