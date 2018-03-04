بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي (1-0)

حقق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه تشيلسي بهدف دون رد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف المباراة الوحيجد بيرناردو سيلفا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني.

واقترب السيتزن من حسم لقب الدوري رسميا بعد أن رفع رصيده لـ78 نقطة محتلا صدارة جدول الترتيب، بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 53 نقطة.