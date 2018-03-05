"ميسي ليس بشرا"...صورة

© REUTERS/ ALBERT GEA بالفيديو... هدف ميسي رقم 600 يقود برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد

الأرجنتيني ميسي والذي قاد فريقه برشلونة، يوم أمس الأحد، إلى الفوز بهدف نظيف على ضيفه وملاحقه في ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد،

أثار الكثير من التساؤلات في الحصة التدريبية التي سبقت المباراة، حيث التقطت عدسات الكاميرا، الأرجنتيني أثناء تدريبات برشلونة التي سبقت اللقاء وهو يقوم بركل الكرة بطريقة غريبة وغير معتادة.

الصورة التي تظهر ركل ميسي للكرة بقدمه اليسرى في الهواء وقد التفت قدمه من ركبته الى الكاحل بزاوية 180 درجة.

الأمر الذي دعى صحيفة "ماركا" الإسبانية للتعليق قائلة:"هذا دليل آخر على أن أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، ليس بشرا".

#LoMásViral | Fíjense en la pierna izquierda de Messi en esta foto https://t.co/BcpssnMWlu — MARCA (@marca) ٥ مارس، ٢٠١٨

يذكر بأن ميسي سجل هدف اللقاء الوحيد ضد نادي أتلتيكو مدريد ليمنح فريقه النقاط الثلاث كاملة وليبتعد بفارق 8 نقاط عن ملاحقه أتلتيكو مدريد.

ويتصدر ميسي هدافي الدوري برصيد 23 هدفا.