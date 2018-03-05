نجم ليفربول وإنجلترا: صلاح لا يرحم

أكد جيمس ميلنر القائد الثاني لفريق ليفربول ونجم المنتخب الإنجليزي، أن محمد صلاح يعد من أفضل اللاعبين الذين لعب معهم خلال مسيرته مع كرة القدم.

وأحرز صلاح 32 هدفا مع ليفربول في جميع البطولات خلال الموسم الجاري، وكان آخر أهدافه أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.

© REUTERS/ SCOTT HEPPELL بالفيديو... هدف محمد صلاح يفتح طريق ليفربول للفوز في الدوري الإنجليزي

وقال ميلنر لموقع ليفربول الرسمي: "أنا محظوظ باللعب مع مجموعة جيدة للغاية من اللاعبين خلال مسيرتي، ومحمد صلاح أحدهم".

وتابع ميلنر "أعلم أنه لعب في إنجلترا من قبل، ولكنه استقر سريعاً وتأقلم وأحرز الأهداف ولم يرحم أحد".

وأضاف الإنجليزي الدولي "هو لاعب كبير والفضل في هذا يعود للاعبين حوله وأيضا للنادي الذي ساعده على التأقلم في أسرع وقت ممكن. فيرمينو وساديو ماني أيضاً يمنحونه الفرص. أعتقد أن الجميع يرى كيف نلعب كفريق، وهو جزء كبير من هذا".

وأكمل ميلنر "محمد صلاح يقدم موسما عظيما وأتمنى أن يواصل هذا. هو يمتلك شخصية جيدة داخل وخارج غرفة تغيير الملابس. لقد تأقلم سريعاً وبشكل جيد كما رأيتم سواء داخل أو خارج الملعب".

وأتم ميلنر "أتمنى أن يواصل صلاح إحراز الأهداف. من المهم أن نواصل صناعة الفرص وأن يواصل هو القيام بعمله من أجلنا كجزء من الفريق، وهو بالفعل يقوم بهذا".