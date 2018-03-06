جماهير باريس سان جيرمان تثير الشغب بالقرب من فندق ريال مدريد (فيديو)

© REUTERS/ JAVIER BARBANCHO الكشف عن توقعات لاعبي برشلونة لمشوار ريال مدريد في دوري الأبطال

نقلت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نحو 50 مشجعا من مشجعي نادي العاصمة الباريسية باريس سان جيرمان قد قاموا بأعمال شغب بالقرب من الفندق الذي استقر فيه