بالفيديو... أهداف الأهلي ومونانا في دوري الأبطال (4-0)

حقق الأهلي فوزا ساحقا على ضيفه مونانا الجابوني برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف المارد الأحمر مروان محسن ووليد أزارو وعبد الله السعيد (هدفين) في الدقائق 13 و21 و65 و69.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم السبت 17 من الشهر الجاري في الجابون.