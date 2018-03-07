شاهد... احتفال لاعبي ريال مدريد بالفوز على سان جيرمان داخل غرفة الملابس

وفاز ريال مدريد على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في لقاء الذهاب بملعب "سانتياغو برنابيو".
وبعد انتهاء المباراة توجع لاعبي الملكي إلى غرفة تغيير الملابس الخاصة بهم وقاموا بالاحتفال بالفوز وتلقي التهاني فيما بينهم، كما قام المدير الفني للريال زين الدين زيدان بالمرور على لاعبيه وتهنأتهم والإشادة بهم بشكل شخصي، معبرا عن امتنانه وسعادته بهذا الانتصار والتأهل للدور التالي من البطولة للمنافسة على لقب البطولة المفضلة لهم.
🙌 😃 كيف احتفل ريال مدريد بهذا الانتصار؟👇#APorLa13 | #HalaMadrid pic.twitter.com/o1eK9GbNzw— Real Madrid C.F. (@realmadridarab) March 6, 2018
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