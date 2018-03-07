شاهد... احتفال لاعبي ريال مدريد بالفوز على سان جيرمان داخل غرفة الملابس

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت، الثلاثاء، في ملعب حديقة الأمراء، في إياب دور الـ16 من البطولة.