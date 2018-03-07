حقيقة إعلان رياض محرز اعتزاله كرة القدم

© REUTERS/ PETER POWELL عودة رياض محرز إلى تدريبات ليستر سيتي بعد فشل صفقة الانتقال

ونشر النجم الجزائري ، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بيانا مصحوب بصورة يعلن فيه اعتزاله كرة القدم.

وقال محرز: "بعد استشارة أخيرة مع أطبائي، قررت الابتعاد عن كرة القدم، وبما أن مسيرتي في الملاعب انتهت، أود توجيه بعض العبارات".

وتابع: "أود أن أشكر الجميع على الدعم والعطف، الذي أظهروه لي، في تلك المدينة العظيمة، ستبقون دوما في قلبي".

وكان محرز قريبا من مغادرة فريقه "ليستر سيتي" موسم الانتقالات الشتوي يناير/كانون الثاني الماضي، والانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن ليستر رفض التخلي عنه لزيادة المقابل المادي، وهو ما أثار غضب اللاعب وتخلف عن تدريبات فريقه، قبل أن يقرر في وقت لاحق العودة إلى تدريبات الفريق.

ولكن طريقة البيان، أثارت شكوك مواقع رياضية بريطانية عديدة، خاصة وأن محرز لم يكتب على صفحته منذ 24 فبراير/شباط الماضي، وأكد فهي أنه جاهز للعودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعد فترة غياب طويلة.

كما أن حسابه على موقع "تويتر" نشر مقطع فيديو في 4 مارس/آذار يظهر هدفه في مرمى بورنموث، وكتب عليه تعليق "لا استسلام".

This is why I love football ⚽️ ⚽️ never give up 💪🏻#lcfc pic.twitter.com/YTMUNyzwuS — Riyad Mahrez (@Mahrez22) March 3, 2018

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بدورها، نشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية تصريحات عن مصدر داخل نادي ليستر سيتي تأكيده أن حساب محرز مخترق، وذلك البيان مزيف، وأن اللاعب لا يخطط لاعتزال كرة القدم.

كما نقل موقع مصري متخصص في كرة القدم تصريحات عن أنتوني هيراليهي مدير المكتب الإعلامي للنادي الإنجليزي، تأكيده اختراق حساب اللاعب الجزائري.

وقال هيراليهي:

"تم اختراق حساب رياض محرز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، مضيفا "هناك شيء بخصوص الأمان لديه لم يكن بخير ما سبب تلك الثغرة ونحن نساعده هنا حاليا على استعادة حسابه لكيلا يتفاقم الأمر".

وتابع "أؤكد لك رياض محرز بخير وسليم بنسبة 100% ولا يوجد لديه أي مشاكل من أي نوع".

وأردف "نحن سعداء لأنه بخير، تلك مجرد مشكلة صغيرة وسنتعامل معها".

وأتم

"رياض محرز نجم الفريق وشيء كبير كهذا كنا سنتعامل معه بكل احترافية، لكن المشكلة أنها مجرد حالة اختراق وستمر بسلام".

لكن لم ينف اللاعب ذو الـ27 عاما، أو أي مصدر مقرب منه تلك التدوينة المنشورة على حسابه الرسمي، ولم يرد أي تأكيد منه على تعرض حسابه للاختراق.