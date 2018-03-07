مشجعة سعودية تدرس الكيمياء أثناء تشجيعها الهلال (صور)

انتشرت بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشجعة هلالية تدرس مادة الكيمياء على المدرجات خلال مباراة الهلال السعودي أمام نظيره الريان القطري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.