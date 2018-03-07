بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وتوتنهام في دوري الأبطال (2-1)

حقق يوفنتوس الفوز على مضيفه توتنهام هوتسبير على ملعب ويمبلي بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق السيدة العجوز للدور المقبل، إثر فوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بحسب نتيجة المباراتين.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق سون مين في الدقيقة 39، قبل أن يرد بطل إيطاليا بهدفين في الدقيقتين 64 و67 عن طريق هيجوايين وديبالا.