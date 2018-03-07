بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وبازل في دوري الأبطال

تأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من الخسارة 1-2 أمام بازل في مباراة العودة لدور الـ16 التي أقيمت، مساء الأربعاء، على استاد الاتحاد في إنجلترا.

وأحرز غابرييل خيسوس هدف السيتي الوحيد في الدقيقة (8)، بينما سجل محمد اليونسي هدف بازل الأول في الدقيقة (17)، وأضاف ميشيل لانغ هدف الفوز في الدقيقة (71).

ولعب مانشستر سيتي المباراة بمجموعة من البدلاء والعناصر الشابة، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بسويسرا بنتيجة 4-0، ليكون مجموع مباراتي الذهاب والعودة 5-2 لصالحه.