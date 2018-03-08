رياض محرز يقترب من الانضمام لناد جديد

كشفت تقارير صحفية عن اتفاق رياض محرز جناح فريق ليستر سيتي الإنجليزي ونجم منتخب الجزائر، على الانضمام لفريق إيطالي كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أتم محرز اتفاقه مع إدارة نادي روما، تمهيدا لانضمامه بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الذئاب لم يتوصلوا لاتفاق مع ليستر سيتي، مع العلم بأن إدارة الثعالب لن تسمح برحيل اللاعب بمقابل أقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

وكان محرز قريبا من الانضمام لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، الا أن مسؤولي ناديه رفضوا إتمام الصفقة.

وتؤكد التقارير الإنجليزية أن السيتزن سيحاولون مجدداً ضم اللاعب في الصيف، إلا أن صاحب الـ27 عاما يفضل الرحيل لإيطاليا.