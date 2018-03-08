تقييم جديد يضع محمد صلاح ضمن قائمة الأفضل في العالم

اهتمت تقارير صحفية بريطانية عديدة بظهور اللاعب المصري، محمد صلاح، ضمن قائمة الأفضل في العالم.

© REUTERS/ PETER POWELL صحيفة: زيدان يطالب رئيس ريال مدريد بضم محمد صلاح

وتواجد جناح ليفربول الإنجليزي في طليعة القائمة لشهر فبراير/شباط، بعدما حصل على تقييم 98.7%، بجانب أسماء مثل مهاجم توتنهام هوتسبر المخضرم، هاري كين.

ونجح نجم الفراعنة في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين آخرين، خلال 3 مباريات لعبهم خلال شهر فبراير الماضي.

ولكن الأهم في الدراسة هو أنها وضعت القيمة السوقية الحقيقية لصلاح بـ162.8 مليون يورو، ليرتفع للمركز السابق بين أغلى لاعبي العالم.

The awards keep on coming for @22mosalah. 🙌



Mo has been named @StanChart Player of The Month for February. 👏 pic.twitter.com/83haJ3sY7Q — Liverpool FC (@LFC) March 8, 2018

​وتقدم على صلاح نجوم مثل، نيمار، وهاري كين، وليونيل ميسي، ومبابي، ودي بروين، وديلي آلي.

وكان صلاح قد انتقل إلى ليفربول، قادما من روما الإيطالي الصيف الماضي مقابل 42 مليون يورو، لكنه قدم أداء استثنائيا هذا الموسم، حيث شارك في 39 مباراة سجل خلالها 32 هدفا وشارك في صناعة 11 هدفا أخرا.

وربطت تقارير صحفية عديدة بين انتقال صلاح إلى أكثر من نادي آخر كبير، أبرزها تقارير تربط بينه وبين انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيف المقبل.