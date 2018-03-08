السعودية تستضيف أول بطولة غولف للمحترفين

تنظم المملكة العربية السعودية أول سباق للغولف الأوروبي في عام 2019.

© AP Photo/ Khalid Mohammed السعودية تستعد لأول ماراثون "نسائي"

وستقام البطولة، التي هي الأولى ضمن شراكة مدتها ثلاث سنوات، من 31 يناير إلى 3 فبراير 2019، وستقام في نادي "رويال جغرينز" للغولف والنادي الريفي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وتم الانتهاء من وضع خطط البطولة هذا الأسبوع، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة البريطانية لندن.

وقال الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية كيث بيلي: نحن متحمسون للغاية لنتحدث عن الخطوات الأولى نحو جلب الغولف المحترف إلى المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، ويجب أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على رؤيته في تحقيق ذلك.

وستشكل البطولة السعودية الجديدة جزءا من بداية الموسم في الصحراء الخليجية، والتي تضم بالفعل بطولات في أبوظبي ودبي وقطر وسلطنة عمان.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للغولف ياسر عثمان الرميان: أتمنى أن يلهم هذا الحدث المزيد من السعوديين على المشاركة في اللعبة، ويظهروا أننا كأمة، قادرين على استضافة فعاليات رياضية من هذا المستوى.

وشهدت المملكة العربية السعودية عددا من الخطوات إلى الأمام في تنظيم الرياضة هذا العام، مثل تنظيم أول بطولة محترفة للسكواش النسائية في الرياض، وتم السماح للنساء بالدخول إلى الملاعب لمشاهدة مباريات كرة القدم المحلية.