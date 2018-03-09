هكذا ودعت جماهير فيورنتينا قائد فريقها إلى مثواه الأخير (فيديو)

ودعت جماهير نادي فيورنتينا الإيطالي قائد فريقها ديفيد أستوري إلى مثواه الأخير وسط جو من الحزن ساد مدينة فلورنسا الإيطالية معقل النادي.

© REUTERS/ Matthew Childs التشريح يكشف سبب وفاة أستوري لاعب فيورنتينا

وتجمع الآلاف من مشجعي النادي خارج الكنيسة التي شيع مناها جثمان قائد الفريق ديفيد أستوري، لإلقاء نظرة الوداع على اللاعب.

الجماهير التي احتشدت قامت بترديد أغنية "هناك كابتن واحد فقط"، لحظة خروج نعش اللاعب المتوفي.

يذكر أن أستوري توفي خلال وجوده في معسكر فريقه قبل مواجهة أودنيزي في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي.

حيث أوضحت نتيجة تشريح جثمان اللاعب، أن سبب الوفاة هو بطء شديد في ضربات القلب خلال النوم.