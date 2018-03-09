هكذا ودعت جماهير فيورنتينا قائد فريقها إلى مثواه الأخير (فيديو)

الجماهير التي احتشدت قامت بترديد أغنية "هناك كابتن واحد فقط"، لحظة خروج نعش اللاعب المتوفي.
يذكر أن أستوري توفي خلال وجوده في معسكر فريقه قبل مواجهة أودنيزي في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي.
حيث أوضحت نتيجة تشريح جثمان اللاعب، أن سبب الوفاة هو بطء شديد في ضربات القلب خلال النوم.
Incredible scenes in Florence as thousands of fans sing ‘one captain’ at Davide Astori’s funeral…💜— FTS Football (@FromTStands) ٨ مارس، ٢٠١٨
(🎥IG/footballculture_com) pic.twitter.com/hZxppQM3qa
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